Février, mois des extrêmes, selon le bilan de l'IRM

(Belga) Février 2021 a été qualifié de mois des extrêmes par l'Institut royal météorologique (IRM). Celui-ci rapporte dans son bilan climatologique mensuel publié lundi la période très froide et les températures particulièrement élevées qui se sont succédé au cours des 28 jours.

Le mois a débuté avec des températures supérieures aux valeurs normales les six premiers jours. Une période très froide s'est ensuite installée, avec des températures parfois largement inférieures aux normales. À Uccle, le thermomètre a affiché la valeur la plus froide le 10, avec -8,6°C. Il s'agit de la cinquième température la plus basse pour la période de référence climatique 1991-2020. Le mercure a commencé à augmenter très fortement à partir du 15. La température maximale la plus élevée a été mesurée, toujours à Uccle, le 24, avec 18,7°C. Il s'agit de la deuxième température la plus élevée en février pour la période de référence actuelle. La température moyenne du mois a été plus élevée que la normale à Uccle, atteignant 5,3°C (normale: 4,2°C). L'IRM a dénombré huit jours de gel (normale: 9,3 jours) et pas moins de quatre jours d'hiver (normale: 1,5 jour). La température la plus basse a atteint -14°C et a été mesurée le 11 au Mont-Rigi (Waimes) et le 12 à Crupet (Assesse). La température la plus élevée a quant à elle été mesurée le 24. A cette date, le mercure a dépassé les 20°C en différents endroits, principalement en Campine. Le maximum le plus élevé a été observé à Koersel (Beringen), avec 20,6°C. Au total, 53,0 mm de précipitations sont tombés à Uccle au cours du mois (normale: 65,1 mm) en 11 jours (normale: 16,9 jours). C'est encore moins de jours de précipitations qu'en février 2003 (8 jours), 1998 et 2018 (9 jours) et 2019 (10 jours). Les quantités régionales moyennes de précipitations ont été inférieures aux valeurs normales presque partout dans le pays. Elles ont varié entre environ 55% de la normale dans la région Gileppe et Warche et environ 105% de la normale en Campine. Deux jours d'orage ont été enregistrés dans le pays au cours du mois (normale: 4,1 jours). Les précipitations dans le pays ont été constituées en tout ou en partie de neige durant sept jours. La couche de neige la plus haute fut mesurée du 8 au 10 à Westmalle (Malle), avec une épaisseur de 10 cm. Enfin, février a été un mois très ensoleillée. Si en début de mois, l'ensoleillement est resté faible, à partir du 9, le soleil a été généralement beaucoup plus présent. La durée d'insolation mensuelle a atteint 121h 25min à Uccle (normale: 72h54min). (Belga)