Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Première injection Covax, au Ghana -

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, 76 ans, est devenu lundi la première personne dans le monde à recevoir une injection de vaccin contre le covid-19 financé par Covax, le dispositif qui vise à permettre un accès à ces vaccins aux pays à faible revenu.

Le Ghana prévoit de vacciner 20 de ses 30 millions d'habitants avant la fin de l'année.

- Le Covid risque d'affamer les pays pauvres -

Plusieurs associations britanniques spécialisées dans l'aide internationale ont mis en garde lundi contre le risque d'une augmentation de la famine et de la crise humanitaire dans certains pays fragiles en raison de la pandémie.

Certaines parties du Yémen et du Soudan du Sud sont déjà au bord de la famine, qui menace aussi l'Afghanistan et la République démocratique du Congo, selon un rapport du Comité d'urgence des catastrophes (Disasters Emergency Committee, DEC), qui regroupe 14 associations dont la Croix-Rouge britannique, Oxfam et Save the childen.

- Adhésion au vaccin en hausse -

L'adhésion de la population au vaccin contre le Covid-19 est en hausse dans plusieurs pays, selon une étude du cabinet Kekst CNC.

En France, 59% des sondés se disent prêts à recevoir un vaccin ou l'ont déjà fait, contre 40% en décembre.

La hausse est plus spectaculaire en Suède, avec 76% de réponses favorables contre 51% en septembre. C'est au Royaume-Uni que le taux d'adhésion est le plus fort, 89%.

En revanche, les personnes interrogées sont beaucoup plus critiques quant à l'efficacité du déploiement de la vaccination dans leur pays. Si 3 Britanniques sur 4 se félicitent d'une mise en place rapide, le ratio s'effondre à 32% aux Etats-Unis, 22% en France et 20% en Suède.

- Philippines: début de vaccination -

Les Philippines ont commencé lundi à administrer le vaccin chinois CoronaVac, les catégories prioritaires étant les personnels soignants, les militaires, les policiers et les hauts responsables gouvernementaux.

Les principaux collaborateurs du président Rodrigo Duterte ont fait partie des centaines de personnes à recevoir les premières doses du vaccin, estimant que c'était un devoir moral.

- Inde: couac de rendez-vous vaccinaux -

Le Premier ministre indien Narendra Modi a été vacciné lundi, contrairement à des milliers de candidats à la vaccination qui avaient pris rendez-vous dans les hôpitaux par le biais d'une application défaillante.

- France: 4 à 6 semaines avant des assouplissements? -

Le président français Emmanuel Macron a appelé lundi à "tenir" encore "4 à 6 semaines" avant de pouvoir desserrer certaines contraintes face à l'épidémie, lors d'un échange avec des jeunes.

Alors que les indicateurs sont repartis à la hausse en France, de nouvelles mesures de restriction pourraient être imposées dans une vingtaine de départements.

- Nouvelle-Zélande: "réprimander" les contrevenants -

La Première ministre Jacinda Ardern a exhorté lundi les Néo-zélandais à "réprimander" les personnes enfreignant les restrictions au moment où la colère monte à la suite d'une série d'infractions qui ont contraint Auckland à être à nouveau confinée pour au moins sept jours.

Le pays n'a enregistré que 26 décès liés au coronavirus, mais Mme Ardern a rappelé que tout le monde devait coopérer.

- Plus de 2,5 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2,53 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 513.092 décès, suivis par le Brésil (254.942), le Mexique (185.715), l'Inde (157.157) et le Royaume-Uni (122.849).

Ces chiffres fondés sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

burx-ang/cds/lpt