Un hiver 2021 plus chaud, plus humide et légèrement plus ensoleillé qu'en moyenne

(Belga) L'hiver 2021 a dans son ensemble été plus chaud, plus humide et légèrement plus ensoleillé qu'en moyenne, ressort-t-il du bilan climatologique saisonnier de l'Institut royal météorologique (IRM) publié lundi.

La succession de périodes plus froides et plus chaudes qu'en moyenne tout au long de l'hiver n'a pas conduit à des températures particulièrement anormales si l'on considère les moyennes mensuelles, explique l'IRM. Décembre et février ont été un peu plus chauds qu'en moyenne à Uccle et janvier un peu plus froid. L'hiver dans son ensemble a finalement été plus chaud qu'en moyenne, avec 4,7°C, contre une normale de 4°C. Au cours de l'hiver, 22 jours de gel (normale: 29,7 jours) et cinq jours d'hiver (normale: 5,6 jours), dont quatre en février, ont été enregistrés à Uccle. Les températures ont varié à Uccle entre -8,6°C (10 février) et 18,7°C (24 février). La courte période de temps qui s'est écoulée entre ces deux valeurs extrêmes est assez remarquable, selon l'IRM. Ces deux valeurs se placent dans le top 5 des valeurs des températures les plus froides ou les plus chaudes observées en février depuis 1991. En ce qui concerne le pays dans son ensemble, la température la plus élevée a été mesurée le 24 février à Koersel (Beringen), avec 20,6°C. La température la plus basse a quant à elle atteint -14°C et a été observée à deux reprises: le 11 février au Mont Rigi (Waimes) et le 12, à Crupet (Assesse). Les mois de décembre et février ont été un peu plus secs qu'en moyenne, tandis que le mois de janvier a connu un cumul de précipitations largement supérieur à la valeur normale. Finalement, à Uccle, le total des précipitations hivernales a été supérieur à la valeur normale: 264,1 mm, pour une valeur normale de 228,5 mm. Les quantités régionales moyennes de précipitations dans le pays ont toutes été supérieures aux valeurs normales. À Uccle, il n'a neigé qu'en janvier et février. Des précipitations en tout ou en partie neigeuses sont tombées au cours de 13 journées (normale: 12,6 jours). La neige n'a tenu au sol qu'en février et la plus grande épaisseur a été enregistrée les 9, 11 et 12 février, avec 4 centimètres. Dans le reste du pays, des flocons sont tombés lors de 51 journées cet hiver. La plus grande épaisseur de neige a été mesurée au Mont Rigi (Waimes): 45 centimètres le 8 janvier. Décembre et surtout janvier ont été des mois sombres. Le soleil a davantage brillé durant le court mois de février qu'au cours des deux autres mois hivernaux cumulés. Finalement, l'ensoleillement hivernal a été très proche de la moyenne: la durée d'insolation à Uccle a atteint 182 heures et 22 minutes (normale: 180 heures et 17 minutes). (Belga)