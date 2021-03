Un bébé orang-outan du Sumatra naît dans un zoo de la Nouvelle-Orléans (vidéo)

Les gardiens du parc ne l’attendaient pas avant avril ou mai, mais la naissance a eu lieu ce dimanche au New Orlean’s Audubon Zoo. La maman, Reese, âgée de 12 ans, et le bébé se portent apparemment bien. Selon l’Audubon Nature Institute, il n’y a plus que 14.000 orang-outans à l’état sauvage aujourd’hui, ce qui en fait une espèce en voie de disparition. Le papa, Jambi, est arrivé du parc de Hanovre, en Allemagne, en 2018. Le communiqué de presse de l'institut indique qu'il est classé "comme l'un des mâles les plus génétiquement précieux d'Amérique du Nord".