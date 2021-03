L'ancienne porte-parole de Donald Trump rejoint Fox News

(Belga) L'ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison Blanche Kayleigh McEnany a été engagée par la chaîne d'information Fox News, où elle interviendra comme éditorialiste, a indiqué mardi une porte-parole.

Agée de 32 ans seulement, cette diplômée de Georgetown et Harvard, républicaine engagée, a débuté à l'antenne sur CNN, en 2016, avant de rejoindre officiellement l'équipe Trump l'année suivante. Elle a été nommée porte-parole de la Maison Blanche en avril 2020, poste qu'elle a conservé jusqu'au départ de Donald Trump, en janvier dernier. Depuis l'élection présidentielle, elle a été régulièrement critiquée pour avoir soutenu la thèse de Donald Trump selon laquelle le scrutin avait été l'objet d'une fraude massive, ce qui n'a jamais été démontré. Sarah Huckabee Sanders, porte-parole de la Maison Blanche entre mai 2017 et juin 2019, avait déjà été recrutée comme éditorialiste par Fox News, fonction qu'elle a quittée après l'annonce de sa candidature au poste de gouverneure de l'Arkansas, en janvier. L'ancien conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, a aussi intégré le groupe Fox, et présente, depuis février, une émission hebdomadaire sur Fox Business, chaîne soeur de Fox News à la ligne éditoriale également conservatrice. (Belga)