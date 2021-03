Volvo passe au 100% électrique dès 2030: pourquoi une telle décision ?

Économie et à la consommation: nous parlons voiture électrique ce matin

Volvo a annoncé mardi ne plus vouloir produire que des véhicules électriques à partir de 2030. La marque constate la baisse du marché des voitures thermiques. Alors qu’elle voit parallèlement une forte augmentation de la demande de voitures électriques. Volvo, qui appartient au groupe automobile chinois GEELY, a donc décidé de s’y consacrer entièrement devançant par la même beaucoup de constructeurs, mais aussi de villes européennes qui pensent à une mobilité uniquement électrique.

Quelles sont les raisons d’une décision aussi radicale ?

Le positionnement haut de gamme de Volvo qui permet de toucher des clients pouvant et voulant se payer une voiture de standing mais qui livre un message éthique. Vous le savez Volvo a été le pionnier de la sécurité, avec ses ceintures ou ses crash-tests. Volvo clame aujourd’hui haut et fort que "Le changement climatique est le test de sécurité ultime".

Raison aussi pour laquelle, Volvo ne va plus utiliser de cuir dans ses voitures ou promet une traçabilité du cobalt de ses batteries en combinant le blockchain et des audits sur le terrain. Bref Volvo parie sur l’avenir, sur un marché en croissance, et va conserver entretemps des véhicules hybrides pour les clients pas encore convaincus par un modèle 100% électrique.

Est-ce qu’un autre constructeur a déjà osé prendre une décision pareille ?

Volvo est la première grande marque à dévoiler un plan si ambitieux au niveau global. Mais la marque Jaguar, qui appartient elle à un groupe indien, va devenir entièrement électrique d'ici 2025.

Volvo a également annoncé se passer de réseau de distribution et vouloir vendre ses voitures uniquement en ligne ?

Oui, ce qui a légitimement suscité une forte réaction de la part des garages Volvo et même de certains clients. Volvo entend rendre l’acte d’achat plus simple en préconfigurant des véhicules pour éviter trop de coûts cachés liés à des configurations très spécifiques et pouvoir livrer beaucoup plus vite les clients. Volvo entend cependant conserver ses garages pour guider le client et assurer livraison et maintenance.

Quelle est la proportion de véhicules électrique aujourd’hui en Europe ?

Les automobiles hybrides et électriques représentent 30% des ventes en Europe, mais seulement 17% à l'échelle mondiale.

Volvo produit des véhicules en Belgique est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour notre usine de Gand ?

Plutôt bonne puisque Volvo a investi quelque 150 millions d'€ dans celle-ci. Gand est à l'avant-garde du groupe Volvo grâce notamment à la construction d'une usine de pointe en batteries. Volvo assemble déjà la XC40 Recharge … et la production de la C40, le nouveau modèle Volvo dévoilé mardi, a aussi été attribuée à l'usine belge.