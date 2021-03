Des rampes à vélo installées en gare d’Arlon (vidéo)

Les cyclistes les attendaient depuis longtemps. Des rampes à vélo viennent d'être installées dans la gare d'Arlon. Ces installations répondent à une réelle demande en Province de Luxembourg tant des navetteurs qui vont travailler à Arlon que des touristes.

Ces rampes se présentent sous la forme d’un rail ou d’une goulotte métallique dans laquelle les pneus du vélo viennent se glisser. L’utilisateur parcourt les marches à côté de son 2 roues, en tenant le guidon et n’a donc plus besoin de le porter. D’autant plus pratique avec les vélos électriques plus lourds, et qui ont de plus en plus la cote.

Un côté plus pratique qui devient un réel incitant à plus de mobilité douce et combinée, rail-vélo, tant pour les touristes que pour les navetteurs et utilisateurs du train plus ponctuels.

La SNCB réfléchit désormais à l'installation de boxes sécurisés pour les vélos.