Google promet de ne bientôt plus pister les utilisateurs individuellement

(Belga) Google tient à rassurer le public: il ne pistera plus individuellement les internautes une fois qu'il aura abandonné les "cookies" tiers, ces traceurs qui lui permettent de vendre des espaces publicitaires ultra personnalisés, mais qui hérissent les défenseurs de la confidentialité des données.

Le géant de la recherche en ligne a annoncé mercredi qu'il allait tester son nouveau système de ciblage publicitaire, fondé sur des groupes d'audience, avec certains annonceurs à partir du deuxième trimestre de cette année. Les cookies dits "tiers" sont des petits fichiers texte qui collectent des données au gré de la navigation, et servent à cibler les utilisateurs avec des pubs ultra personnalisées. Synonymes de pistage en continu, ils inspirent un dégoût croissant, au point que l'Europe et la Californie, notamment, ont adopté des lois pour mieux protéger la confidentialité des informations personnelles. "Aujourd'hui, nous disons explicitement qu'une fois que les cookies tiers seront supprimés, nous ne construirons pas d'identificateurs alternatifs pour pister les individus quand ils surfent sur la toile, et nous ne les utiliserons pas non plus dans nos produits", a déclaré dans un communiqué David Temkin, responsable des produits publicitaires et de la confidentialité chez Google. Le groupe californien travaille sur un système différent, censé améliorer le respect de la vie privée. Au lieu de cibler les internautes individuellement, les annonceurs viseront des segments d'audience - les "FLoC" - comprenant des centaines ou milliers de personnes. Google définira ces segments en fonction de la navigation des utilisateurs. (Belga)