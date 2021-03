Nouveau rassemblement massif de jeunes au parc de la Boverie à Liège: la police en limite l'accès

Des centaines (voire des milliers) de jeunes sont présents cet après-midi dans le parc de la Boverie, à Liège, a pu constater notre reporter Julien Modave. Comme à chaque fois, les témoins sont partagés entre compréhension et indignation. "Il fait noir de monde au Parc De la Boverie à Liège alors que la police est intervenue il y a une semaine, se plaint Martine via le bouton orange Alertez-nous. Après, ces mêmes personnes et familles viendront se plaindre d'une troisième vague et d'un reconfinement!"

Selon nos informations, vu le nombre important de personnes, les patrouilles de police ont reçu l'ordre de limiter l'accès au parc en filtrant l'entrée. Mercredi dernier, des milliers de jeunes s'étaient rassemblés dans ce même parc en raison du beau temps.

Plus d'informations dans quelques instants.