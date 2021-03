Le vaccin AstraZeneca pourra être utilisé pour les plus de 55 ans: chaque Région définira les âges prioritaires

Le vaccin d'AstraZeneca pourra être administré aux personnes de plus de 55 ans, ont décidé mercredi les ministres de la Santé réunis en conférence interministérielle. Mais chaque région définira les âges prioritaires. "On va d'abord vacciner ceux qui ont plus de 85 ans, a expliqué le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. A Bruxelles, les invitations seront lancées pour des groupes qui ont plus de 75 ans. En Wallonie, les invitations seront envoyées pour les 65 ans et plus par email et courrier".

Mardi, le Conseil supérieur de la Santé a rendu un avis favorable à l'utilisation de ce vaccin pour les personnes de plus de 18 ans et sans limite supérieure d'âge.

Quant à savoir s'il faut prolonger le délai entre les deux doses de vaccin Pfizer jusqu'à 35 jours, les ministres n'ont pas encore pris de décision. "Cette décision sera discutée la semaine prochaine", a affirmé le ministre Vandenbroucke.

