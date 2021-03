Les brasseurs manifestent ce matin à Namur: la fermeture de l'Horeca met à mal le secteur

Dans le zoning de Fernelmont, ce matin, des dizaines de camions de brasseurs se sont rassemblés. Ces négociants en boisson ont démarré une manifestation pour dénoncer leur situation. Environ 50 camions ont pris la route vers 8h depuis Fernelmont en direction de Namur. Le secteur a perdu jusqu'à 90 % de son chiffre d'affaires depuis la fermeture de l'Horeca.

Il réclame une aide financière de la Région wallonne. "On a fait des demandes d'aide il y a quelque temps auprès de la fédération et de l'administration, et il n'y a rien qui bouge", témoigne Fabrice Mazière, grossiste en province de Luxembourg et l'un des organisateurs du rassemblement. "On n'a pas du tout de perspective pour la réouverture de l'Horeca, de l'événementiel, etc. Il n'y a rien à faire, si on ne bouge pas, il ne se passera rien."



Selon le grossiste, la situation est "catastrophique", très peu de travailleurs du secteur arrivent encore à trouver des contrats, en cette période. "Sans Horeca et sans événement, la situation est nulle, on ne travaille plus du tout."

