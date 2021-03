Un projet de vélo-cargo pour le transport de personnes et marchandises lancé à Bruxelles

(Belga) Les inscriptions sont ouvertes pour participer au test à Bruxelles du projet pilote Cairgo Bike, qui veut encourager l'utilisation du vélo-cargo pour le transport de marchandises et de personnes, annonce jeudi Pro Vélo, partenaire du projet. La première commune à y participer sera Anderlecht en avril.

Ce projet piloté par Bruxelles Mobilité, qui s'inscrit dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (Feder) et s'étale sur une durée de trois ans, vise à améliorer la qualité de l'air en encourageant l'utilisation du vélo-cargo pour un usage professionnel ou particulier. En collaboration avec Pro Vélo, Cairgo Bike entre désormais dans sa phase de test en proposant aux habitants des communes bruxelloises le prêt gratuit pendant deux semaines de vélos-cargo ou de vélos longtail à assistance électrique. Le test débutera à Anderlecht en avril, avant Woluwe-Saint-Pierre en mai. Les participants bénéficieront d'un accompagnement et mesureront par ailleurs leur exposition à la pollution. "Contrairement aux grandes villes des Pays-Bas ou du Danemark, Bruxelles n'a pas encore de culture du vélo-cargo", explique la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt. "Pourtant le potentiel est immense: les dernières études démontrent qu'il est parfaitement adapté pour 75% des trajets privés et familiaux." Le planning complet des communes participantes et le lien d'inscription se trouvent sur le site internet provelo.org/cairgo. (Belga)