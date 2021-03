César 2021: Caroline Bonmarchand, productrice de l'année

Caroline Bonmarchand (Avenue B Productions), productrice du film "Enorme", a été distinguée jeudi par le prix Daniel Toscan du Plantier 2021, a annoncé l'académie des César, qui décerne ce prix du meilleur producteur une semaine avant la cérémonie phare du cinéma français.

"Enorme", de Sophie Letourneur, fait par ailleurs partie des films en lice pour les César 2021, décernés le 12 mars en direct et en clair sur Canal+, au titre du meilleur acteur pour Jonathan Cohen.

Hommage au producteur de cinéma disparu en 2003, le prix Daniel Toscan du Plantier récompense chaque année "l'audace, l'éclectisme et l'esthétisme dans la production", à l'initiative de l'Académie des Arts et Techniques du cinéma.

Caroline Bonmarchand a fondé en 2002 la société Avenue B Productions et a produit plus d’une quinzaine de longs métrages dont "Marche ou Crève" de Tatiana-Margaux Bonhomme (2017) avec Cédric Kahn, "Maman a tort" (2015) et "La Ritournelle" (2013) de Marc Fitoussi avec Emilie Dequenne et Isabelle Huppert.

En 2021, elle produit "L'Origine du mal", troisième long métrage de Sébastien Marnier, "Un Coeur en abîme" de Guillaume Bureau et "Les Cyclades" de Marc Fitoussi.

Les membres de l'Académie des César ont jusqu'au 12 mars pour désigner les lauréats 2021 dans une vingtaine de catégories. La cérémonie aura lieu à l'Olympia sous la présidence de Roschdy Zem, avec Marina Foïs en maîtresse de cérémonie, Laurent Lafitte et Blanche Gardin à l'écriture des sketchs.