Vous souhaitez vous mettre au jardinage? Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant pour éviter les erreurs (vidéo)

Violaine Marchal, rédactrice en chef du magazine "L'Esprit Jardin", était invitée sur le plateau du RTL INFO Bienvenue.

Ce jeudi, Violaine Marchal a donné des conseils en matière de jardinage quelques semaines avant le début du printemps. "En règle générale, s'il gèle, vous arrêtez, vous ne faites rien", débute la rédactrice en chef du magazine "L'Esprit Jardin"sur le plateau du RTL INFO Bienvenue.

Cependant vous pouvez déjà faire le tour de votre jardin pour voir comment s'est passé l'hiver. Faire un état des lieux en observant si les arbres ont souffert, si des branches sont cassées, etc. "Là, vous pouvez bien nettoyer. Couper tout ce qui est disgracieux et toutes les inflorescences, tout ce qui a fleuri et qui dépasse", explique-t-elle.



Mais peut-on déjà planter des choses durant ces beaux jours? La rédactrice en chef propose de se demander ce qu'on a envie de faire dans notre jardin, terrasse ou balcon. "Probablement que l'année passée, vous vous êtes dit: 'Ah si j'avais des fleurs'. Alors vous préparez votre potager ou vos plantations, vous aménagez, vous mettez la terre et puis vous pouvez franchement y aller en plantant des petits arbustes selon votre goût. C'est le moment, c'est l'instant. Pour avoir un bon démarrage, c'est maintenant".



Petit conseil pour les pivoines si vous en avez... Violaine Marchal les coupe à moitié, mais elle laisse les déchets au sol pour protéger ses plantations. Cette dernière précise qu'elle jardine en permaculture donc elle garde cela pour nourrir le sol.



Si vous avez acheté des nouvelles fleurs, "couvrez-les pour la nuit avec un voile ou du papier journal pour les protéger. Si vos fleurs sont dans des petits pots, rentrez-les pour la nuit et arrosez-les copieusement quand il le faut. Il faut toujours suivre le temps qu'il fait au jour le jour", conseille-t-elle.



Comment savoir quoi faire à quel moment? "Le jour du printemps est une indication", mais cela varie selon les régions. Les conditions ne sont pas les mêmes si vous vous trouvez à Bruxelles ou à Arlon par exemple, car "il peut y avoir 5 degrés de moins". Il faut donc s'adapter au temps qu'il fait chez soi et en tenir compte.



Combien de temps faut-il consacrer à son jardin pour qu'il soit bien entretenu ? Avant de s'y mettre, "il faut se poser et on se demande ce qui est urgent. On commence par ça. On entretient selon ses moyens et son temps", indique-t-elle, précisant qu'il est important que cela reste un plaisir.