NOS VIES 1 AN - Des étudiantes ne voulaient plus rester seules chez elles, elles ont trouvé un espace commun de travail

NOS VIES, UN AN. Le coronavirus a affecté tous les aspects de nos vies. Découvrez notre série de portraits diffusés à partir de ce dimanche et pendant toute la semaine dans les rendez-vous RTL INFO sur RTLinfo.be, Bel RTL et RTL TVI. Deux étudiantes n'en peuvent plus de travailler chacune seule chez elle. Elles utilisent un espace de travail dans un hôtel pour se retrouver entre copines.