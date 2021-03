A Bruxelles, la campagne de vaccination s'accélère: les + de 75 ans reçoivent leur invitation

La stratégie de vaccination va connaître un coup d'accélérateur dans les tout prochains jours à Bruxelles, ont annoncé jeudi le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) et la Commission Communautaire Commune. Invité à faire le point sur ce dossier en commission du parlement, Alain Maron a précisé que les premières invitations par voie électronique aux plus de 75 ans partaient jeudi soir encore. Les invitations par courrier partiront lundi, a-t-il ajouté.

Selon la Cocom, l'ouverture de la Conférence Interministérielle Santé publique (CIM) à une utilisation du vacin AstraZeneca chez les personnes de plus de 55 ans permet à Bruxelles de booster sa stratégie de vaccination. "Dès la semaine prochaine, toute personne de plus 75 ans peut donc recevoir tous les vaccins disponibles. À l'exception de celles concernées par des cas de comorbidités plus sévères (dialyse, chimiothérapie) et régulièrement suivies à l'hôpital pour lesquelles, il sera demandé à l'hôpital de les vacciner. Les discussions en ce sens sont en cours avec le secteur. La vaccination des personnes plus âgées, la phase 1b de la stratégie interfédérale, peut donc commencer immédiatement", a précisé la Cocom, par voie de communiqué.

Infos pratiques

Les invitations seront envoyées aux personnes les plus âgées par ordre décroissant. Ces invitations mentionnent un lien permettant aux personnes de prendre rendez-vous sur le site de réservation. Pour celles et ceux ayant des difficultés à réserver un rendez-vous online, un numéro de téléphone est mentionné dans l'invitation pour les accompagner dans le processus de réservation. Les personnes invitées à la vaccination peuvent sélectionner le centre de vaccination de leur choix et prendre rendez-vous dans le centre de Pachéco ou du Heysel dans les jours ou semaines qui viennent, ou bien dans un des centres qui s'ouvriront le 15 ou le 22 mars, pour lesquels les plages horaires sont déjà créées dès à présent.

De nouveaux centres vont ouvrir leurs portes dans les prochains jours

Selon Alain Maron, d'après les dernières informations en possession de l'administration, seront ouverts le 15 mars prochain, les centres de Forest, Molenbeek, Schaerbeek et Woluwe-Saint-Pierre. Le 22 mars s'ouvriront les autres centres de vaccination Uccle, Woluwe-Saint-Lambert et Anderlecht, à l'exception de l'hôpital militaire qui n'ouvrira que quand nous aurons assez de vaccins. "Cette ouverture se fera certainement avec un planning horaire adapté et limité étant donné les faibles livraisons que nous rencontrons. En fonction des possibilités d'ouverture de chaque centre, nous tentons d'assurer une certaine couverture géographique de la Région bruxelloise par les dates d'ouverture des centres (qui ne sont séparés que d'une seule semaine). Les dix centres de vaccinations confirmés ont un rendement de 375.000 vaccins/mois, "ce qui répond largement au capacité de la Région bruxelloise" a encore dit le ministre en commission.

Par ailleurs, l'approvisionnement en vaccins Pfizer étant stable actuellement, la Cocom a précisé avoir réduit depuis quelques semaines son stock-tampon pour les deuxièmes doses (à maximum une semaine). Cela a permis de libérer des doses de vaccins à administrer plus rapidement aux personnes âgées.