Biathlon: les Françaises retrouvent le sourire à Nove Mesto

Oublier la désillusion des Mondiaux et finir sur une bonne note: les Françaises ont décroché jeudi la troisième place lors du relais de Nove Mesto (République tchèque), le dernier de la Coupe du monde de biathlon, remporté par les Suédoises.

Après leur très décevante huitième place aux récents Championnats du monde de Pokljuka, les Bleues (Anaïs Bescond, Justine Braisaz-Bouchet, Chloé Chevalier et Julia Simon) ont relevé la tête avec ce quatrième podium de la saison.

Les Suédoises, déjà victorieuses à Kontiolahti en Finlande début décembre, ont devancé les Bélarusses (2e) lors d'un final haletant et s'offrent le petit globe de la discipline devant les Allemandes et les Françaises.

De leur côté, les championnes du monde norvégiennes n'ont pris que la cinquième place à Nove Mesto.

Écartée du relais des Mondiaux après un début de compétition difficile, Justine Braisaz-Bouchet faisait son retour dans le quatuor tricolore, à la place d'Anaïs Chevalier-Bouchet, autorisée par l'encadrement à passer un peu de temps avec sa famille.

A l'instar d'Anaïs Bescond, Braisaz-Bouchet a bien lancé les Françaises qui ont ensuite perdu du terrain après le tour de pénalité concédé par Chloé Chevalier. Mais le sans faute au tir de Julia Simon et un très bon dernier tour ont permis aux Bleues d'accrocher la troisième place, comme à Anterselva (Italie) fin janvier.

"Je n'ai pas fait le job qu'il fallait. Je suis désolée pour l'équipe, mais ça finit bien, c'est tout de même réconfortant, a réagi Chloé Chevalier sur la chaîne L'Equipe.

"On avait à coeur de bien faire aujourd'hui, on était revanchardes. On est contentes !", a ajouté Anaïs Bescond.

Les relayeurs français seront eux en lice vendredi après-midi (15h20).