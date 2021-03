En Islande, l'imminence d'une éruption volcanique près de Reykjavik s'éloigne

(Belga) L'imminence d'une éruption volcanique à quelques kilomètres de la capitale islandaise s'est "considérablement estompée", a annoncé jeudi la Protection civile de la petite île de l'Atlantique nord, sans toutefois l'exclure.

"Les signes apparus hier avant-coureurs des débuts d'une éruption se sont considérablement estompés", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "Cela n'affecte pas les scénarios qui ont été élaborés, notamment qu'il doit toujours être considéré qu'une éruption puisse survenir", a ajouté le Conseil scientifique de la Protection civile, qui regroupe de nombreux experts (vulcanologues, géophysiciens, spécialistes des risques naturels). En effet, des signes de formation de magma dans la zone d'activité sismique sont toujours observés. Une multitude de secousses typiques d'une montée de lave ont été enregistrées mercredi après-midi par les sismographes de l'Institut météorologique d'Islande, avec pour épicentre la région du mont Keilir dans la petite péninsule de Reykjanes, déjà touchée par un important séisme de magnitude 5,7 il y une semaine. Ces nombreuses vibrations appelées des séismes volcaniques (trémors) ont pour origine la remontée du magma et annoncent généralement une possible éruption. "Les séismes volcaniques doivent être pris au sérieux, de même que la possibilité de l'imminence d'une éruption quand ils sont détectés", a précisé Vedurstofa Íslands sur son site internet. Selon les autorités, les jours à venir pourraient voir alterner épisodes de calme relatif et impulsions soudaines accompagnées de séismes volcaniques similaires à ceux observés mercredi. L'éruption, si elle survenait, consisterait en une petite coulée de lave qui ne menacerait pas les habitations et aurait un impact minimal sur l'atmosphère et le trafic aérien. L'Islande est la plus vaste et active région volcanique d'Europe, avec une éruption en moyenne tous les cinq ans, la dernière en 2014-2015 dans une zone inhabitée du centre du pays. La plus célèbre de l'ère moderne est celle de l'Eyjafjallajökull, dans le sud du pays, en 2010. Son immense panache de fumée avait entraîné la plus grande perturbation aérienne en temps de paix, paralysant le ciel européen pendant près d'un mois. Le Covid-19 l'a depuis détrônée.