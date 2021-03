Coronavirus - BILAN MONDIAL: remontée des cas en Europe, première baisse en 5 mois aux Etats-Unis

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Remontée des cas en Europe (OMS)



Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Europe a augmenté de 9% la semaine dernière pour atteindre un peu plus d'un million, après six semaines de "baisse prometteuse", a annoncé jeudi le directeur régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Hans Kluge.



Pour lui, les Européens doivent "revenir à l'essentiel" pour lutter contre le virus et ses variants, notamment en accélérant la vaccination. "Nous avons besoin d'élargir notre portefeuille de vaccins", a-t-il insisté.



Enquête Wuhan: l'OMS ne publiera pas ses conclusions provisoires



L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dépêchée en janvier à Wuhan en Chine, pour enquêter sur les origines de la pandémie de Covid-19, a décidé de ne finalement pas publier ses conclusions provisoires, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.>- Alliance pour de futurs vaccins -



Israël, l'Autriche et le Danemark ont annoncé jeudi soir une alliance pour le développement et la production de nouvelles générations de vaccins contre le Covid-19, un accord d'ores et déjà critiqué au sein de l'Union européenne.



Les trois pays vont lancer "un fonds de recherche et développement" et "entamer des efforts conjoints pour la production de futurs vaccins", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, sans toutefois détailler le montant de ce fonds ni la capacité de production souhaitée.



UE: étape clé pour Spoutnik V



L'Agence européenne des médicaments (AEM) a annoncé jeudi avoir commencé l'examen du vaccin russe Spoutnik V, en vue de son déploiement dans l'Union européenne.



Les autorités russes disent être prêtes à fournir des vaccins à 50 millions d'Européens dès juin. Plus de deux millions de Russes ont reçu les deux doses du vaccin, et deux millions supplémentaires ont reçu leur première dose, a annoncé le président Vladimir Poutine.



Vaccin cubain en phase 3



Le candidat-vaccin contre le coronavirus Soberana 2, développé par Cuba, est entré jeudi en phase 3 des essais cliniques, ont annoncé les autorités cubaines, se disant fières qu'il s'agisse du premier vaccin latino-américain à avancer aussi loin.



L'Italie bloque une exportation d'AstraZeneca



L'Italie a bloqué l'exportation vers l'Australie de doses du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca produites sur le sol européen, première application d'un mécanisme de contrôle mis en place par Bruxelles, a annoncé jeudi le gouvernement italien.



Le ministère italien des Affaires étrangères a précisé que ce refus d'exportation portait sur 250.700 doses du laboratoire suédo-britannique. Il l'a notamment justifié par "la pénurie persistante de vaccins et les retards d'approvisionnement de la part d'AstraZeneca" dans l'UE et en Italie.



L'Australie a minimisé l'impact de la décision italienne sur son plan de vaccination. La livraison bloquée "n'était pas intégrée dans notre plan de distribution pour les prochaines semaines", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère australien de la Santé.



Italie: élections reportées



Le gouvernement italien a annoncé jeudi le report à l'automne d'une série d'élections locales, dont celle de maires de grandes villes comme Rome, Milan, Naples, Turin et Bologne, prévues initialement avant l'été, en raison de la persistance de l'épidémie de Covid-19.



Restrictions à Rio



Rio de Janeiro a annoncé jeudi des restrictions de l'activité des restaurants, des bars et des plages et un couvre-feu, dans l'espoir de contenir l'épidémie.



La ville, qui compte 6,7 millions d'habitants, est l'une des dernières à prendre des mesures au Brésil, qui a battu ces deux derniers jours des records de mortalité, avec 1.910 décès annoncés mercredi.



Californie: 40% des doses pour les défavorisés



La Californie va désormais réserver 40% de ses doses de vaccins contre le Covid-19 aux populations les plus défavorisées, qui ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi le gouverneur Gavin Newsom.



USA: moins de 40.000 cas en 24 heures



Pour la première fois en cinq mois, les Etats-Unis ont recensé jeudi moins de 40.000 cas de Covid-19 en 24 heures, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui font référence.



Plus de 2,5 millions de morts



La pandémie a fait au moins 2,56 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles.



Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec 520.080 décès. Ils sont suivis par le Brésil (260.970), le Mexique (188.044), l'Inde (157.435) et le Royaume-Uni (123.783).



Ces chiffres fondés sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

