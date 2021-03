Bruxelles: cette photo d'un policier qui aide une dame à traverser la rue est devenue VIRALE

Le mardi 2 mars, des photos de la police bruxelloise ont été partagées sur les réseaux sociaux. On y voit un policier aider une dame âgée à traverser la rue.

"Image du jour: la police bruxelloise qui aide une personne âgée à traverser dans un carrefour très dense", est-il écrit en commentaire de deux photos sur Facebook. On y voit un policier aider cette dame à traverser, en portant également son sac de course. Un geste qui peut paraître banal, mais qui a été largement salué sur le réseau social. "Des images qui réchauffent les cœurs et atténuent les préjugés, peut-on encore lire dans la publication. Bien plus que de belles images, ce sont des attitudes nobles des forces de l'ordre. Une attitude qu'on met à l'honneur face à ceux qui déshonorent cette vocation de policer."

La publication a déjà été partagée plus de 1.000 fois.