Gibraltar propose aux travailleurs transfrontaliers de les vacciner

(Belga) L'enclave britannique de Gibraltar a indiqué vendredi qu'elle allait proposer de vacciner les quelque 15.000 travailleurs transfrontaliers, en grande majorité espagnols, venant chaque jour travailler dans ce petit territoire situé au sud de l'Espagne.

Près de la moitié des 34.000 résidents (15.155) ont déjà reçu les deux doses d'un vaccin contre le Covid-19 et au total, 41.318 doses ont déjà été injectées à Gibraltar, a annoncé le gouvernement du territoire britannique dans un communiqué. "Nous parvenons petit à petit aux phases finales de la vaccination pour la population résidente", a poursuivi le gouvernement, à qui cette avancée de la campagne, entamée le 9 janvier, va permettre désormais de "proposer les vaccins aux travailleurs transfrontaliers". Malgré la proximité de l'Espagne très touchée par la pandémie et une frontière toujours restée ouverte, Gibraltar avait été relativement épargnée dans un premier temps, grâce à une politique de tests et de traçage des cas. Mais après un premier décès en novembre, sa situation sanitaire est devenue préoccupante en janvier, avec une hausse importante du nombre de décès et une flambée des cas. Le bilan de la pandémie dans l'enclave a été jusqu'ici de 93 morts et plus de 4.200 cas. La vaccination et les restrictions strictes prises à partir de la fin de l'année dernière ont permis de réduire significativement l'incidence, c'est à dire le nombre de cas pour 100.000 habitants, qui avait été un moment l'une des plus élevées d'Europe. (Belga)