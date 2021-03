Trafic de drogues dans le Hainaut: une enquête de la police boraine mène à une vaste opération

Quatorze perquisitions menées le 1er mars, notamment dans le Borinage, ont abouti à la saisie de plusieurs armes, de drogues, de véhicules et de plus de 10.000 euros. Huit personnes ont été interpellées dans divers endroits du Hainaut, ont indiqué vendredi les instances judiciaires.

Un important dossier de stupéfiants a abouti, lundi, à l'organisation de 14 perquisitions dans plusieurs communes, notamment du Borinage, à Saint-Ghislain, Sirault, Baudour, Tertre, Colfontaine ainsi qu'à Péruwelz et à Beloeil. Le procureur du Roi de Mons-Tournai, Christian Henry, a indiqué vendredi, lors d'un point presse organisé dans les locaux de la police boraine, que le dossier avait débuté sur base d'informations relatives à un trafic de cocaïne à la Cité Gilmant à Saint-Ghislain.

L'enquête menée par la police boraine a permis de découvrir un trafic de stupéfiants impliquant neuf personnes ainsi que des ramifications internationales hors Union européenne mais dont les origines n'ont pas été précisées, l'enquête étant toujours en cours et des individus restant encore à identifier.

Plusieurs arrestations et des saisies

Les perquisitions ont permis aux policiers d'interpeller huit personnes, toutes de nationalité belge. Deux d'entre elles ont été relaxées, trois ont été inculpées et relâchées sous conditions, trois ont été placées sous mandat d'arrêt.

Ont été saisis, selon le communiqué de la police boraine:

5 véhicules: 4 BMW et 1 Mercedes

476 grammes de produit de coupe pour la cocaïne

200 grammes de cocaïne

310 grammes de marijuana

300 grammes de shit

Des armes à feu (pistolet 9mm, revolver 38 spécial, arme calibre 12 et calibre 22), des armes blanches (couteaux papillon, couteaux à cran d‘arrêt) et des munitions

De nombreux GSM

10 balances de précision

Plus de 10.000€ (au total, en liquide)







Le dossier a été géré par la section stups du Services d'Enquêtes et de Recherches (SER) de la police boraine. Elle a reçu des renforts de la police fédérale, de plusieurs SER de zones voisines et de cinq Unités d'Assistance spéciales de Namur, Mons, La Louvière et Châtelet. Quelque 180 policiers ont été mobilisés dans le cadre des perquisitions du 1er mars.