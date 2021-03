Les bars et restaurants pourront rouvrir le 1er mai en Belgique

Le comité de concertations qui rassemble les autorités fédérale et régionales s'est achevé vers 18h. Une conférence de presse doit se tenir à 19h. On sait d'ores et déjà qu'il a été décidé que les bars et restaurants pourront rouvrir le 1er mai.

Selon nos informations, un plan de déconfinement en trois phases se dessine.

8 mars

- Rassemblements extérieurs autorisés à 8 au lieu de 4,

- Funérailles à 50 au lieu de 15

- Reprise des cours en présentiel dans les campus à raison d'un jour par semaine (15 mars)

1er avril

Plan de "plein air"

- Sport en extérieur avec un nombre limité de participants,

- Petits événements culturels avec une limite,

- Réouverture des parcs d'attractions,

- Autorisation des camps scouts.

19 avril

- Reprise des voyages non essentiels,

1er mai

"Déconfinement intérieur"

- Réouverture de l'horeca

- Sport à l'intérieur en petits comités,

- Événements culturels en intérieur.