Déconfinement: tous les élèves du secondaire de retour à 100% en classe à partir du 19 avril

Un comité de concertation s'est tenu de 14h à 18h au Palais d’Egmont à Bruxelles. Une conférence de presse doit suivre à 19h pour annoncer les décisions. Pour rappel, ce comité réunit les chefs des gouvernements des régions, des communautés et du fédéral, les Vice-Premiers ministres fédéraux, et les ministres de l’Intérieur et des classes moyennes.

Plusieurs changements vont se produire dans l'enseignement avec le retour en présentiel 100% pour tous les élèves du secondaire après les vacances de Pâques et, dès ce 15 mars, un petit retour dans les auditoires pour les étudiants du supérieur.

LES DATES DU DÉCONFINEMENT

8 mars

- Rassemblements extérieurs autorisés à 8 au lieu de 4,

- Funérailles à 50 au lieu de 15

15 mars

- Reprise des cours en présentiel (20%) dans les campus à raison d'un jour par semaine

- Reprise à 100% en présentiel du secondaire spécialisé

- Autorisation des excursions d’une journée, de la maternelle à la 6e secondaire

1er avril

Plan de "plein air"

- Sport en extérieur avec un nombre limité de participants,

- Petits événements culturels avec une limite,

- Réouverture des parcs d'attractions,

- Autorisation des camps scouts.

19 avril

- Reprise des voyages non essentiels

- Reprise des cours en présentiel à 100% pour toutes les classes de secondaire

1er mai

"Déconfinement intérieur"

- Réouverture de l'horeca

- Sport à l'intérieur en petits comités,

- Événements culturels en intérieur.

Une semaine après un comité sans décision majeure

Vendredi passé, le comité de concertation a décidé d'un temps mort pour se donner le temps d'examiner la situation. Les dirigeants politiques du pays sont face à une équation compliquée: le nombre d'hospitalisations augmente mais il n'explose pas comme on le redoutait vendredi passé. "Nous devons trouver des réponses équilibrées aux attentes des citoyens, entre les nécessités du corps et de l'esprit, les mesures sanitaires et les mesures en lien avec la santé mentale. On demande de pouvoir permettre des contacts sociaux avec les précautions que l'on connaît", a souligné à son arrivée le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, à son arrivée à la réunion. Les autres ministres n'ont pas fait de commentaire.