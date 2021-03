Coronavirus - Le Dalaï Lama se fait vacciner contre le Covid-19

(Belga) Le Dalaï Lama a reçu sa première dose du vaccin contre le Covid-19 samedi. Le chef spirituel tibétain a également lancé un appel à faire de même.

La première injection du leader spirituel de 85 ans a été administrée à l'hôpital de Dharamsala, la ville du nord de l'Inde où réside le gouvernement tibétain en exil. L'événement a été filmé. On peut y voir le Dalaï Lama qui demande que les gens soient vaccinés. "Afin de prévenir de graves problèmes, cette injection est très, très utile et très bonne". On ne sait pas quel vaccin a été administré. En Inde, il est fait usage du Covaxin produit dans le pays, et du sérum développé par AstraZeneca. (Belga)