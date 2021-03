Météo - Matinée ensoleillée avant le retour des nuages

(Belga) Le temps sera ensoleillé dimanche, avec toutefois progressivement davantage de nuages sur la Flandre, puis sur le centre aussi l'après­-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Du brouillard givrant pourra être présent localement dans le nord. Dans le sud­-est du pays, le soleil restera bien présent. Les maxima seront compris entre 3 et 6°C sur la plupart des régions et seront proches de 8°C en Lorraine belge. Le vent deviendra faible à modéré de secteur nord.

Dans la soirée et la nuit, le ciel sera partiellement à souvent très nuageux sur le nord et le centre du pays ainsi que dans le sud­-est en fin de nuit. Le temps restera généralement sec partout, mais le risque de quelques gouttes ou de quelques flocons sur le relief ne sera pas totalement exclu. Les minima descendront entre ­-6 et 1°C, sous un vent faible et variable. Lundi, le ciel sera nuageux mais le temps généralement sec. Les maxima se situeront entre 2°C en Hautes Fagnes et 7°C dans le centre. Le vent sera faible sans direction précise, sauf au littoral où il sera modéré d'ouest à sud­-ouest. (Belga)