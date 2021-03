Annelies Verlinden (CD&V) était l'invitée de l'émission C'est pas tous les jours dimanche sur RTL TVI. La ministre de l'Intérieur a été interrogée sur un sujet pratique qui préoccupe de nombreux Belges. Peut-on faire ses courses à deux?

"Non, ce n'est pas possible pour les courses régulières. Mais pour certains achats, comme une nouvelle cuisine, ou des achats qui demandent un peu plus de réflexion, on peut faire un arrangement, un rendez-vous. Et comme ça on peut aller à deux", a précisé la ministre de l'Intérieur.