Écoles et fonds européens: Frédéric Daerden réagit aux attaques du réseau libre

Frédéric Daerden était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles a notamment été interrogé sur la distribution du plan de relance européen au sein de l'Enseignement.

Pascal Vrebos: Les 300 millions de l'Europe pour la rénovation des bâtiments scolaires. Vous avez donné 60% aux élèves de la Fédération, 22% au libre subventionné par les communes et provinces, et 18% au libre alors qu'il y a 50% des élèves (ndlr: dans le libre). Un enfant n'est plus un enfant, dit le libre?

Frédéric Daerden: S'ils osent dire ça, ils se trompent totalement. Et je serais tenté de dire qu'ils sont de mauvaise foi. Parce qu'en effet, un enfant égale un enfant et c'est clair. Il faut assurer un enseignement de qualité dans des bâtiments de qualité pour chaque enfant. Maintenant, un euro n'est pas un euro. En effet, il faut tenir compte des besoins, de la réalité des besoins de chacun. Des moyens disponibles dans chacun des PO et des spécificités de chaque pouvoir organiseur. Quand on est propriétaire de son immeuble, c'est un peu différent de l'immeuble du voisin.

Pascal Vrebos: Donc vous réfutez les arguments du libre qui vous attaque?

Frédéric Daerden: Totalement.