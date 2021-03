Olivier Dassault est mort dans un accident d'hélicoptère

Le député Olivier Dassault, fils de Serge Dassault, est mort dimanche vers 18h00 dans le crash de son hélicoptère près de Deauville, dans le Calvados, a appris l'AFP de sources parlementaires et proches de l'enquête.

Emmanuel Macron a rendu hommage au député LR, qui était âgé de 69 ans, dans un tweet. "Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d'industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l'armée de l'air: sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d'en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches", a écrit le chef de l'Etat.

De sources proches de l'enquête, le pilote de l'appareil est également décédé dans l'accident qui s'est produit vers 18H00 à Touques, près de Deauville. De même source, il n'y avait personne d'autre à bord.

Delphine Mienniel, procureur de la République de Lisieux, a confirmé à l'AFP le décès de M. Dassault et du pilote et se rendait sur les lieux. Le parquet a saisi la section des recherches de la gendarmerie des transports aériens, chargée de l'enquête.

"Je pense à sa famille et à ses proches qui doivent ressentir une terrible douleur", a réagi le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand sur Cnews.

De nombreuses personnalités de droite ont également rendu hommage au fils de Serge Dassault et petit-fils de Marcel Dassault, qui était l'une des plus grandes fortunes de France. "Notre région perd un grand serviteur", a tweeté Xavier Bertrand, président (ex-LR) des Hauts-de-France.

"Grande tristesse à la nouvelle de la brutale disparition d'Olivier Dassault. Homme d'entreprise, mais aussi photographe reconnu, il avait la passion de la politique dans le sang, ancré dans son département de l'Oise", a salué Valérie Pécresse, présidente (Libres!) de la région Ile-de-France.

Petit-fils de Marcel Dassault et fils de Serge Dassault, Olivier Dassault a été classé 361e sur la liste des plus grandes fortunes au monde en 2020 selon le magazine Forbes. Il était à égalité avec ses deux frères et sa soeur avec environ 5 milliards d'euros chacun.