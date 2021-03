"L'escavèche de Chimay" désormais reconnu comme indication géographique protégée par l'Europe

La Commission européenne a approuvé la demande d'inscription de l'"Escavèche de Chimay" de Belgique dans le registre des indications géographiques protégées (IGP).

La Commission européenne a tranché: "l'escavèche de Chimay" est désormais reconnu comme Indication géographique protégée (IGP) par l'Europe. Cette préparation froide de poisson cuit enrobé d'une sauce aux oignons vinaigrée et gélifiée "est liée à son terroir par les spécificités du paysage de Chimay et ses environs", justifie l'exécutif européen dans un communiqué. Une reconnaissance que les producteurs locaux attendent depuis plus de 10 ans.

Pour Françoise Meulemeester, gérante de "l'escavèche du Val d'Oise, "l'intérêt d'avoir fait ce travail est de protéger l'escavèche, pour que l'IGP protège la production locale et la reconnaisse tel quel."

Aujourd'hui, les producteurs d'escavèche de Chimay sont encore localisés aux alentours des anciennes forges de la région (Macquenoise, Virelles et Nismes). Cette nouvelle appellation va rejoindre 1.605 produits alimentaires déjà protégés.

"Dès le 15e siècle, l'implantation des forges et fourneaux dans la région de Chimay a eu un impact considérable sur ce paysage. De nombreux lacs et étangs artificiels ont été créés pour les besoins de cette industrie métallurgique et ceux-ci sont encore visibles. Cette industrie a connu une phase de déclin à la fin du 18e siècle puis a complètement disparu au milieu du 19e siècle. Depuis, ces étangs ont été convertis en zones de pêche", expose la Commission.