Un temps sec mais de plus en plus nuageux

(Belga) Des éclaircies seront encore présentes ce lundi après-midi avant que les nuages ne s'imposent progressivement. Dans le nord-est du pays, quelques gouttes seront possibles. Le thermomètre affichera entre 4 et 9 degrés. Le vent sera modéré et soufflera de secteur nord-est en Ardenne. Ailleurs, il sera faible et de direction variable, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Ce lundi soir et pendant la nuit, il fera très nuageux. Le temps sera d'abord généralement sec mais, après minuit, de faibles pluies pourront se produire depuis le nord. En Ardenne, il s'agira de faibles précipitations hivernales. Les minima seront compris entre -2 degrés en Ardenne et 4 degrés dans l'ouest. Le vent sera d'abord faible et variable puis modéré de sud-ouest. Mardi, la journée commencera sous de faibles pluies ou, en Ardenne, quelques précipitations hivernales. Ensuite, des éclaircies sont attendues mais quelques averses se développeront également, principalement dans la moitié est du pays. Le mercure ne dépassera pas 3 degrés en Hautes Fagnes et 9 à 10 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest. Mercredi, il fera d'abord sec puis une zone de faible pluie abordera le territoire depuis l'ouest. Les températures se situeront autour de 8 degrés et le vent se renforcera. Jeudi, le temps sera venteux et variable. (Belga)