Cinq millions d'Israéliens ont reçu leur première dose de vaccin

(Belga) En Israël, 5 millions de personnes avaient reçu leur première dose du vaccin contre le Covid-19 lundi. Le programme de vaccination du pays se poursuit à un rythme soutenu et jusqu'à présent, quelque 3,8 millions de personnes ont reçu leur deuxième dose.

Israël, avec une population de 9,3 millions d'habitants, a commencé sa campagne de vaccination en décembre et son programme est l'un des plus avancés au monde. Cela s'explique en partie par le fait que le pays dispose d'un système de soins de santé numérisé et d'un approvisionnement suffisant en vaccin. Le gouvernement espère vacciner au moins 6,2 millions de personnes. Un tiers de la population a moins de 16 ans, un groupe qui ne peut pas encore être vacciné. (Belga)