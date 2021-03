Coronavirus: un concert-test avec plus de 400 personnes fin mars à Spa?

Une expérience sera menée fin mars, au foyers culturel de Spa, pour refaire des concerts en toute sécurité. Quels sont les conditions nécessaires pour garantir la sécurité des spectateurs? Une étude grandeur nature avec l'aide de l'Université de Liège.

Le centre culturel de Spa contient 450 places actuellement inutilisées. Et si dans quelques semaines, l'ambiance était totalement différente?

Il faudra au minimum rester assis et porter un masque. "On va avoir ici, non pas un public, mais des personnes qui vont se prêter à un test et seront un peu des cobayes", explique Charles Gardier, député wallon.

L'expérience scientifique encadrée par l'université de Liège prévoit de tester les spectateurs le jour du concert et une semaine plus tard avant de comparer les résultats avec un échantillon de personnes qui n'a pas été au concert.

"Il y aura toujours un risque à mettre des personnes ensemble, mais c'est à nous à déterminer quel est ce risque et à essayer de le réduire. Nous devons essayer de maîtriser l'ensemble des paramètres qu'on connaît pour l'instant dans le contrôle de l'épidémie", indique Fabrice Bureau, vice-recteur à la recherche à l'ULiège.

Monter sur scène plutôt que de regarder d'anciennes vidéos de concerts, le groupe liégeois Ykons est 100% partant pour cette expérience. "On veut que ça puisse être utile à tout le secteur culturel. Cela tombe sur nous et on est très content de pouvoir prendre ça à bras le corps, de participer activement à la recherche. C'est vraiment pour avoir des perspectives en avril ou en mai", confie Renaud Godart, le chanteur du groupe.

Pour valider des conclusions scientifiques, il faudra d'autres expériences. Plusieurs concerts-test ont déjà été organisés à l'étranger.

Public, musiciens, acteurs de théâtre, techniciens des arts de la scènes... tous n'attendent qu'une chose: oublier définitivement toutes ces interdictions.