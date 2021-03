Les tests salivaires débarquent dans plusieurs écoles aujourd'hui: comment cela va se passer?

C’est aujourd’hui que démarre une opération pilote dans plusieurs écoles francophones: des tests-salivaires pour détecter de façon rapide et fiable d’éventuels cas de contamination au Covid.

Au total, 2.500 enseignants et personnel d’encadrements vont participer à l’échelle du pays. L’opération a démarré en Flandre, depuis quelques jours.

Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est à partir d’aujourd’hui : 20 écoles tous réseaux confondus, qui participent à cette phase de test, prévue pour 6 semaines. Une évaluation est prévue à mi-parcours et à la fin de la période.

Les profs volontaires participeront à ce test qui livre son résultat dans les 24h. Si l’enseignant est positif, les élèves seront amenés à passer un test PCR classique. Le but étant de débusquer un foyer de contamination. L'objectif de cette opération dépasse largement le cadre du monde de l’enseignement.

Ce type de tests rapides devrait jouer un rôle important dans la stratégie de déconfinement du pays, notamment pour les camps scouts à Pâques. Et surtout en mai : le comité de concertation de vendredi a prévu de déconfiner un grand nombre de secteurs et activités en intérieur, donc jugés plus à risque, en termes de contamination. Mais à condition de pouvoir procéder à des autotests rapides, dans certains de ces secteurs. L’expérience engrangée dans les écoles pourrait donc servir à d’autres pans de notre société.