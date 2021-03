A Middelkerke, le bourgmestre est prêt à rouvrir l'Horeca avant le 1er mai: "On ne peut pas rater les vacances de Pâques"

Jean-Marie Dedecker, bourgmestre de Middelkerke en Flandre-Occidentale, était l'invité en visioconférence de Fabrice Grosfilley pour Bel RTL ce matin. L'occasion pour lui de s'exprimer sur son action "d'incivisme politique" concernant l'ouverture des terrasses de l'Horeca.

Lors du dernier comité de concertation, la réouverture de l'Horeca a été fixée au 1er mai. Plusieurs bourgmestres de la Côte contestent cette décision et souhaitent une reprise du secteur avant les vacances de Pâques, soit pour le 4 avril prochain.

Jean-Marie Dedecker, bourgmestre de Middelkerke en Flandre-Occidentale, a déjà autorisé les bars de plages et autres cafetiers a mettre en place leurs terrasses. "Elles ne sont pas encore ouvertes mais effectivement, on est en train de mettre en place les bars de plage et de construire les terrasses", précise-t-il à l'antenne de Bel RTL ce matin.

11 bourgmestres de la Côte veulent agir

Pour lui, il est indispensable que le comité de concertation revoit sa décision et avance l'ouverture de l'Horeca aux vacances de Pâques. Quelques 280 établissements sont concernés par cette fermeture, rien qu'à Middelkerke. "Il ne faut pas oublier les restaurateurs! On a déjà raté les vacances d'automne, de noël, d'hiver et maintenant de printemps... On ne peut pas rater celles de Pâques, ils vont se noyer!", s'indigne le bourgmestre qui se dit prêt à enfreindre les mesures du comité de concertation pour offrir à l'Horeca une reprise du secteur.

En tout, 11 bourgmestres de la Côte belge contestent cette date de réouverture et "sont d'accord pour agir au plus vite". "On a déjà écrit une lettre au gouvernement, on attend une réponse. Et j'ai même invité notre premier ministre ici à la Côte pour qu'il puisse se rendre compte de la situation", continue Jean-Marie Dedecker.

Réouverture le 1er mai? Une décision absurde

Pour lui, cette décision est absurde car depuis quelques semaines déjà, les Belges viennent profiter du beau temps et de l'air frais du littoral "en train serrés comme des sardines dans une boîte", sans pouvoir profiter d'une boisson en terrasse. "Nous devons ouvrir! Pour le peuple aussi. Ceux qui viennent sur la Côte doivent pouvoir recevoir un certain service quand ils se promènent sur la digue et sur la plage", insiste le bourgmestre, rappelant qu'en plein air "le risque de contamination est 20 fois moins fort".

Le bourgmestre de Middelkerke rappelle aussi que nos voisins ont autorisé l'Horeca à ouvrir leurs terrasses: "Au Pays-Bas, ils les ont ouverts! Et ici sur la Côte, on a le meilleur air de Belgique, les gens doivent rester à l'extérieur", martèle-t-il. Et d'ajouter: "Tant qu'on est en plein air il n'y a pas de problème!"

"Je défends mon peuple"

Jan Jambon, le ministre-président flamand, a assuré dimanche sur la VRT qu'il viendrait sur le littoral belge "avant les vacances de Pâques pour évaluer la situation", commente le bourgmestre. Jean Jambon pourrait ainsi plaider la cause des 11 bourgmestres qui souhaitent une réouverture avancée de l'Horeca au prochain comité de concertation.

Et si le comité de concertation ne revient pas sur sa décision d'ici le 4 avril prochain, Jean-Marie Dedecker réfléchit à la possibilité d'autoriser quand même l'ouverture des terrasses de l'Horeca, quitte à ne pas respecter les mesures des experts. "Je ne suis pas un anarchiste mais je défend mon peuple", conclut-il.