Vaccination élargie aux +65 ans: que faut-il faire en cas d'effets secondaires? Les suggestions d'Yves Van Laethem

Ce lundi, la stratégie vaccinale belge contre le coronavirus est entrée dans une autre phase: celle des +65 ans. La vaccination est donc plus large et touchera un plus grand nombre de personnes. Voici ce qu'il faut faire en cas d'effets secondaires liés à l'inoculation du vaccin.

Lors de la conférence de presse du Centre de crise sur les dernières évolutions de l’épidémie ce mardi matin, Yves Van Laethem, porte-parole, a souhaité rassurer "ceux qui ont peur de la vaccination" et des effets secondaires. Le porte-parole rappelle qu'il peut y avoir "des réactions désagréables, soit de manière locale soit générale" mais se veut rassurant et insiste sur le fait que ces-dernières sont "légères et transitoires". Les effets secondaires liés au vaccin contre le Covid peuvent se manifester de différentes façons: "Douleurs musculaires, maux de tête ou de la température", détaille Yves Van Laethem. Ces symptômes surviennent "entre 12h à 24h" après la vaccination et durent "1 ou 2 jours, voire 3 maximum". En cas d'effets secondaires, que faut-il faire? Le porte-parole du centre de crise a aussi donné des pistes pour soigner ces effets secondaires s'ils se développent: "Il ne faut pas hésiter à prendre du paracétamol sauf si vous avez une contre-indication bien sûr", explique-t-il. "C'est la molécule la plus adéquate pour avoir le moins d’effets secondaires et d’interférence avec le vaccin", précise Yves Van Laethem, en rajoutant que le paracétamol peut même être pris avant la vaccination "si c'est nécessaire et que l'on a des craintes".