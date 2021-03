Assassinat présumé homophobe à Beveren: l'un des trois suspects mineurs placé en centre fermé

L’assassinat d’un quadragénaire homosexuel, battu à mort à Beveren après avoir été piégé par le biais d’un site de rencontres, montre que l’homophobie est toujours bien présente. L'un des trois suspects mineurs a été placé en centre fermé, les deux autres passent devant le juge de la jeunesse aujourd'hui.

L'assassinat de David P., un quadragénaire homosexuel dont le corps a été laissé sans vie dans un coin isolé du parc de Beveren en Flandre a endeuillé le pays. Le cabinet du ministre à Bruxelles a même hissé un drapeau arc-en-ciel aujourd'hui afin de lui rendre hommage. Hier, trois suspects mineurs âgés de 16 et 17 ans se sont rendus à la police. L'un deux a été placé en centre fermé tandis que les deux autres doivent être entendus par le juge de la jeunesse aujourd'hui.

Patrick Charlier, directeur d'Unia, s'est exprimé sur l'affaire. Il s'est dit très attristé "qu'une personne soit décédée à cause de son orientation sexuelle". Même si, pour l'heure, il est trop tôt pour affirmer le caractère homophobe de l'assassinat, "l'enquête le dira", précise-t-il.

"Mais cela confirme ce que nous avons déjà comme chiffres et comme dossiers. A savoir que l'homophobie se traduit souvent par des violences physiques, des coups et blessures, des meurtres...", continue-t-il. "Et si le caractère homophobe devait être confirmé, ça s'inscrit dans cette tendance."

Des agressions et violences physiques encore trop nombreuses envers la communauté homosexuelle

Selon Patrick Chalier, ces agressions à caractère homophobe sont trop nombreuses. "Au cours des 12 derniers mois, notre conseil d'administration a décidé d'aller 5 fois en justice. Et à chaque fois c'était des faits de violence physique et d'agressions", détaille-t-il. "Et on ne parle pas de discriminations ou de provocations à la haine mais véritablement d'agressions vis-à-vis de couples homosexuels", continue le directeur d'Unia. "Vers la gare du midi, un couple de lesbienne s'est fait agressé parce qu'elles se tenaient la main et qu'elles s'embrassaient", dit-il pour illustrer ses propos.

L'assassinat de David P. est un véritable "acte de haine" qui "renvoie un message à toutes les personnes qui partagent la même orientation sexuelle". Pour Patrick Chalier, "il est nécessaire d'agir" contre ces faits homophobes pour les condamner.