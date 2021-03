Hommage à l'Assemblée à Olivier Dassault, "gentleman au destin d'exception"

Les députés et le gouvernement ont rendu hommage mardi au député Olivier Dassault, "gentleman au destin d'exception", décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère.

"Ingénieur, pilote, photographe d'art, réalisateur, industriel, élu de la République", le député de l'Oise avait "tous les talents", a déclaré la vice-présidente de l'Assemblée Laëtitia Saint-Paul (LREM), au perchoir pour les questions au gouvernement, au lendemain de la journée des droits des femmes .

Le Premier ministre Jean Castex a évoqué un nom associé à "une légende de l'industrie aéronautique française" au travers de son père Serge Dassault et de son grand-père Marcel Dassault, mais aussi un photographe d'art "dont l'oeuvre fut exposée dans le monde entier" et un homme "qui aimait profondément le travail parlementaire".

Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée auquel appartenait Olivier Dassault, a salué un "gentleman au destin d'exception, qui ne s'est jamais contenté d'être un simple héritier".

Elu d'une "circonscription rurale et populaire" et "photographe de grand talent", il avait "une âme d'artiste qui le rendait si attachant". Tout à la fois "profondément gaulliste" et "libéral" au plan économique, il était "un homme libre", a ajouté M. Abad.

Dans le sillage d'interventions de députés de tous bords, le patron des députés macronistes Christophe Castaner a de son côté évoqué un homme "aimable aux mille talents".

Le chef du goupe communiste André Chassaigne lui aussi a tenu à saluer Olivier Dassault dont "une des qualités était le respect qu'il avait pour ceux et celles qui ne partageaient pas ses idées".

M. Chassaigne a aussi évoqué la mémoire de Marcel Dassault, qui, après sa déportation à Buchenwald, "n'a jamais oublié les liens et les souffrances qu'il avait pu avoir dans le camp avec les militants communistes".

Olivier Dassault est mort dimanche soir à l'âge de 69 ans dans le crash de son hélicoptère à Touques, près de Deauville, dans le Calvados. Le pilote de l'appareil a également perdu la vie dans l'accident.