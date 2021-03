Plus vaste opération de police de l'histoire belge: "Pire que certaines séries Netflix"

Nous vous parlions aujourd'hui de la plus grande opération de police de l'histoire de Belgique. Plus de 200 perquisitions ont été menées mardi matin dans le pays dans le cadre d'un un dossier visant une organisation criminelle soupçonnée de fournir des téléphones cryptés au milieu criminel, a indiqué en fin de journée le parquet fédéral. Au total, 48 personnes ont été privées de liberté pour audition et plus de 1,2 millions d'euros ont été saisis.

Frédéric Van Leeuw, Procureur Fédéral, était au micro de Julien Crête pour RTL info. Il s'est dit extrêmement surpris par le dossier: "Même si on a l'habitude, on a été étonnés de voir le niveau de violence, de manque de moral, les quantités astronomiques de drogue qui circulent. Ça nous a même effrayés. Il était vraiment important d'intervenir par rapport à cela. (…) Avec ce que j'ai vu pendant 3 semaines, je ne dois plus regarder Netflix. C'est encore pire que ce qu'on peut voir dans certaines séries sur Netflix."