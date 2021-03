Coronavirus: être vacciné signifie-t-il pour autant que tout est désormais permis ?

Si vous êtes vacciné, pouvez-vous retourner à une vie normale? Pas vraiment car certaines questions restent en suspens comme la possibilité de transmettre malgré tout le virus. Tant que 70 % de la population ne seront pas vaccinés, les gestes barrières resteront de mise.

Les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin devront attendre encore un peu avant de profiter pleinement de leur immunité. Les médecins conseillent la patience et la prudence même aux personnes vaccinées. Pourquoi? Car le corps humain a besoin de temps pour fabriquer des anticorps. La protection contre le coronavirus atteint environ 90% dix à quatorze jours plus tard, puis 95% à nouveau deux semaines après la deuxième dose. Le risque d'attraper la maladie est donc fortement réduit, mais pas nul. Sabine Stordeur, responsable du groupe de travail vaccination: "Néanmoins, les nouvelles sont extrêmement rassurantes. Sciensano a déjà pu démontrer que à la suite de la vaccination de 280.000 personnes, on avait seulement 0,13% qui avait un test positif à la covid-19 deux jours après les vaccins".

Les scientifiques recommandent donc le maintien des gestes barrières, et ce même pour les personnes vaccinées. Cela permet de limiter la transmission.

Pour l'instant, aucune étude ne permet d'affirmer avec certitude que le vaccin empêche de véhiculer le virus. Le vaccin protège la personne vaccinée, mais il se pourrait qu'elle puisse encore le transmettre.

"Quel que soit le pays, même ceux qui sont très avancés, le virus continue à circuler. Il faut rester prudent et maintenir la combinaison des gestes barrières et de la vaccination jusqu'à atteindre un seuil de vaccination suffisant dans l'ensemble de la population", ajoute Sabine Stordeur. En Belgique, ce seuil est fixé à 70%. Aujourd'hui, seuls 7% de la population adulte a reçu une première dose du vaccin.