Jadot dénonce la "confusion ambiante" et veut combattre le RN "tous les jours"

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot, candidat potentiel à la présidentielle, a dénoncé mercredi la "confusion ambiante" sur la notion de front républicain et a appelé à combattre le RN "tous les jours", et pas seulement pour un second tour de présidentielle.

"Jamais je ne mettrai un signe égal entre des forces politiques républicaines que je peux combattre sur un certain nombre de politiques publiques et l'extrême droite, qui n'est ni démocratique ni républicaine", a souligné sur France 2 M. Jadot, alors qu'à 14 mois de la présidentielle de 2022, le débat sur un front républicain au second tour contre la candidate du RN Marine Le Pen, moins évident qu'en 2017, agite majorité et opposition.

L'eurodéputé a mis en garde contre "cette confusion ambiante que certains installent où finalement on relativise tout, l'extrême droite et puis le libéralisme que je combats (...) mais toujours dans le cadre républicain".

"Le rassemblement national, c'est tous les jours qu'il faut le combattre, ce n'est pas le soir ou pour le second tour de l'élection avec le front républicain", a-t-il insisté.

"L'insécurité économique et sociale que ressentent beaucoup de de nos compatriotes, la colère, la peur qu'ils ressentent, moi je les fais miennes mais pas pour les instrumentaliser, pour y répondre sur le soutien apporté sur l'économie, sur la relocalisation et par la démocratie partout dans la société", a-t-il assuré.

Interrogé sur le contre-projet de Marine Le Pen de consultation des Français sur 15 questions portant sur l'écologie, Yannick Jadot y a vu un Rassemblement national qui "fait de l'opportunisme sur à peu près tous les sujets", en renvoyant Marine Le Pen à "ses deux mentors, Donald Trump et Jair Bolsonaro", qui "chaque jour, agissent contre l'environnement, agissent contre la justice sociale, agissent contre tout ce que l'écologie porte".

"Le Rassemblement national, il faut jamais se tromper, c'est des suprémacistes blancs qui envahissent le Capitole" et "c'est un mouvement politique qui est toujours prisonnier des pires lobbies", a-t-il accusé.

La députée du Pas-de-Calais avait critiqué mardi "l'écologisme qui consiste à peindre en vert les pires atteintes à l'environnement, et l'écologie radicale, ce fondamentalisme qui entend en finir avec (...) les mœurs qui sont les nôtres".