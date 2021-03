Retournement de situation: le couvre-feu à Bruxelles serait finalement maintenu

Alors que nos sources nous indiquaient qu'au début de la réunion, on semblait se diriger vers une réduction du couvre-feu à Bruxelles. Quelques heures plus tard, il n'en serait plus rien. Les bourgmestres des communes bruxelloises et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort réunis ce mercredi iraient finalement vers une prolongation du couvre-feu bruxellois de 22h à 6h jusqu'au premier avril.