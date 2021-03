Rallye va céder l'enseigne Go Sport pour un euro

Rallye, la maison mère lourdement endettée de Casino, a annoncé mercredi être entrée "en négociation exclusive" avec un fonds d'investissement afin de céder l'enseigne Go Sport pour 1 euro.

"La finalisation de l'opération pourrait intervenir avant la fin du premier semestre 2021", a précisé Rallye dans son communiqué.

L'enseigne spécialisée dans la distribution d'articles de sport, lancée en 1978, avait été rachetée par Rallye en 1990. Elle emploie environ 2.000 salariés et fait état d'un chiffre d'affaire de 625 millions d'euros pour l'année 2019.

En France, Go Sport s'appuie sur un réseau de 85 magasins en propre et 48 magasins affiliés. Il exploite également l'enseigne Endurance Shop, soit 45 magasins en affiliation. A l'étranger, la marque est présente via 45 magasins notamment au Qatar, à Oman, au Maroc ou encore en Jordanie.

Des négociations exclusives sont menées par Rallye "avec Financière Immobilière Bordelaise", fonds d'investissement de l'homme d'affaires Michel Ohayon, "en vue de la cession de l'intégralité du capital de Groupe Go Sport pour un prix de 1 euro sans aucune garantie de passif à la charge de Rallye", indique le communiqué.

La réalisation de l'opération est notamment soumise à la consultation des instances représentatives du personnel du groupe Go Sport, et doit aussi être approuvée par "les autorités de concurrence compétentes".

Elle doit en outre faire l'objet notamment d'un accord des banques du groupe concernant "le maintien et la modification de leurs encours actuels", est-il précisé.

La Financière immobilière bordelaise (FIB) avait déjà repris en août dernier 511 magasins de l'enseigne de prêt-à-porter féminin Camaïeu. Ce fonds d'investissement, également présent dans l'hôtellerie de luxe et le vin, avait par ailleurs acquis 22 franchises Galeries Lafayette en régions en 2018.

Rallye, dont l'actionnaire majoritaire est le patron de Casino Jean-Charles Naouri, a fait l'objet d'un plan de sauvegarde au vu de son endettement. Ce plan prévoit un étalement du remboursement du passif de l'entreprise (supérieur à 3 milliards d'euros au 30 juin 2020) entre 2023 et 2030, avec une première échéance majeure en 2023.