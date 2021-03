Opération "couvercle en plastique" chez Delhaize: 7 millions de couvercles en moins par an

Delhaize a décidé de supprimer, avec effet immédiat, les couvercles en plastique de plus de 20 produits de desserts, yaourts et crèmes, fait savoir l'enseigne de supermarché dans un communiqué de presse. Résultat : 7 millions de couvercles en plastique évités par an, soit 23 tonnes de plastique en moins. Plusieurs alternatives durables et réutilisables ont été privilégiées comme le couvercle en silicone.

Dans les supermarchés Delhaize du pays, fini les couvercles en plastique! "Pendant des années, on a considéré comme allant de soi d’avoir un couvercle en plastique supplémentaire sur un pot de yaourt, de crème dessert ou de riz au lait", est-il écrit dans le communiqué de presse de l'enseigne. Sauf que cela représente plus de 7 millions de couvercles en plastique inutiles qui finissent à la poubelle chaque année. 23 tonnes de plastique jetable par an Delhaize a donc décidé de supprimer dès maintenant le couvercle en plastique de "20 références de yaourts et de desserts". Une décision qui permet d'économiser "23 tonnes de plastique jetable par an". Le changement ne concerne que les produits de marque propre Delhaize, mais le retailer "espère évidemment que les marques nationales bien connues suivront" le coche. Dans la pratique, l'enseigne a remarqué que bons nombres de leurs clients utilisent le couvercle en plastique pour refermer le pot après l'avoir ouvert. Devenir plus durable implique forcément la nécessité de changer de comportement. "Delhaize invite donc désormais ses clients à utiliser d'autres moyens tout aussi efficaces pour refermer le pot après ouverture : soit en laissant l’opercule en aluminium sur le pot, soit en utilisant un couvercle en silicone réutilisable et lavable (aussi vendu chez Delhaize), soit en bricolant soi-même un couvercle réutilisable", peut-on lire à travers le communiqué. "The Lion’s Footprint" : le plan de développement durable de Delhaize "Ce projet n'est pas un one shot", précise le communiqué. La suppression des couvercles en plastique jetable des desserts de la marque fait partie d'un programme "plus large dans lequel Delhaize assume sa responsabilité sociale". En 2019, Delhaize a lancé "The Lion's Footprint", un plan de développement durable par lequel "l'entreprise s'engage à 100 % pour l'environnement et vise ainsi à réduire son empreinte carbone". Ce plan comporte trois grands volets : atteindre la neutralité plastique, réduire le gaspillage alimentaire et viser la neutralité carbone d'ici la fin 2021.