À Marche-en-Famenne, des sacs à vrac sont distribués gratuitement dans 8 commerces

La commune de Marche-en-Famenne et l’Agence de Développement Local entament cette semaine la distribution gratuite de 1.200 sacs à vrac. Des sacs en coton, lavables et produits localement, sont ainsi distribués dans 8 commerces favorisant le zéro déchet par la vente de vrac et une consommation plus responsable.

Objectif : encourager à consommer local et valoriser le commerce marchois. Une démarche essentielle, d’autant plus nécessaire à l’heure où la crise sanitaire a durement impacté, et impacte toujours, le commerce. "Je trouve ça génial. J'en ai déjà quelques uns. J'essaie de pratiquer et de ne pas oublier mes sacs", nous confie une cliente.

Les magasins et grandes surfaces se sont adaptées aux interdictions liées à l’emploi des sacs en plastique. La plupart proposent des sacs en papier et certains encore comportent une fenêtre en plastique.

Les sacs à vrac distribués peuvent être utilisés à de nombreuses reprises et lavés. On peut y mettre des fruits, des légumes mais aussi des aliments secs comme des pâtes, des pois chiches.

Un sac gratuit par personne est donné lors d’un achat dans l’un des huit commerces partenaires de l’opération (dans la limite des stocks disponibles).

Voici les 8 commerces où sont distribués les sacs sont situés à Marche en Famenne, et dans ses villages :