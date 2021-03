Un individu armé arrêté à la gare de Mons

Plusieurs témoins nous signalent via le bouton orange Alertez-nous la présence de la police à la gare de Mons. "La gare de Mons complètement interdite, la police et des ambulances sont sur place que se passe-t-il?", demande Zac. "Peu avant 16h, deux boums ont retenti à la gare de Mons et beaucoup de policiers sont arrivés avec des boucliers", affirme pour sa part Pascal.

Renseignements pris auprès de la police de Mons-Quévy, la présence de la police est due à l'arrestation d'un individu, survenue sur le quai de la gare. "Cet après-midi, la police de Mons a reçu un appel de la police des chemins de fer au sujet d'un différend entre un passager et un contrôleur à bord d'un train provenant de Charleroi, explique François Morgane, chargée de communication de la zone Mons-Quévy. Le passager était menaçant et a brandi un couteau. Néanmoins, il n'a attaqué personne et s'est rapidement réfugié dans les toilettes".

L'homme a été arrêté sur le quai de la gare de Mons.

Des passagers avaient cru voir une arme dans le sac de l'individu en question et en ont averti la police. L'homme avait bien une arme mais les balles étaient des munitions à blanc. Elles ont été saisies.

Toujours selon la police, il n'y a aucun blessé.