Un bébé orang-outan est né à Pairi Daiza: "Certains ont eu la chance d'assister à la mise bas" (vidéo)

Un deuxième bébé orang-outan est né mercredi en moins de quatre mois au parc Pairi Daiza, annonce le parc dans un communiqué.

"Sinta, une femelle de 27 ans, a donné naissance au bébé orang-outan que Gempa (15 ans) et elle attendaient depuis de longs mois. Sinta le couvre déjà d'un amour maternel que l'on sait incroyablement généreux", souligne Pairi Daiza. Avec ce bébé et Mathaï, le petit de l'autre famille d'orang-outans qui est né le 28 novembre dernier, Pairi Daiza héberge désormais sept orangs-outans de l'espèce originaire du nord de la grande île indonésienne de Sumatra.

Le parc se félicite de cette naissance car cette espèce de singes est classée "en danger critique d'extinction" par l'International Union for Conservation of Nature (IUCN). Victimes du braconnage et de la destruction de leur habitat forestier, remplacé notamment par d'immenses plantations de palmiers à huile, ils voient leur population lentement décliner. On estime qu'il subsiste à peine 14.000 orang-outans de Sumatra dans la nature.

"Si certains visiteurs ont eu la chance d'assister à la mise bas, cet après-midi, Pairi Daiza va interdire l'accès au territoire de Sinta et Gempa pendant quelques jours. Les premiers jours d'un orang-outan, comme pour les nouveau-nés de toutes les espèces, sont une période sensible et fragile et il incombe de laisser le bébé se reposer et prendre des forces dans les bras de sa maman", précise le parc.