Alexander De Croo demande aux Belges de se faire vacciner: "C'est un acte de solidarité"

Ce jeudi, cela fera exactement un an que l'Organisation Mondiale de la Santé a qualifié le coronavirus de pandémie. A cette occasion, le Premier ministre Alexander De Croo s'est adressé à la population. "Nous ne maintiendrons aucune mesure un jour de trop. Ni le couvre-feu, ni l'interdiction de voyager, ni les règles à respecter à l'intérieur", a-t-il affirmé.

Le Premier ministre s'est ensuite essayé à l'exercice du Facebook live. Pendant près de 45 minutes, il a répondu aux questions des Belges. Dans le même temps, il a tenu à rappeler l'importance de la vaccination pour limiter la propagation de l'épidémie sur notre territoire. "La vaccination est en pleine accélération", a-t-il lancé. Avant d'ajouter: "S'il y a un premier message à passer, c'est 'Acceptez de vous faire vacciner'. La vaccination est une protection pour votre santé mais c'est aussi un acte de solidarité. Plus de gens se font vacciner, plus nous pourrons reprendre notre train de vie rapidement".

Pour le Premier ministre, "les vaccins sont la clé de notre liberté". En mars, avril et mai, la Belgique compte sur un total de 7,5 millions de vaccins, soit bien plus qu'au cours des derniers mois. Les centres de vaccination mis sur pied grâce aux efforts des Régions, villes et communes sont prêts. Des milliers de volontaires se sont manifestés, avait indiqué dit Alexander De Croo dans son allocution télévisée. "Il importe donc que chacun tienne ses engagements; et en premier lieu, les producteurs de vaccins. Mais nous tous aussi... Se faire vacciner est un acte de solidarité", avait-il insisté.