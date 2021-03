Risque de tempête ou d'inondation: le numéro 1722 activé

Le SPF Intérieur active temporairement le numéro 1722 destiné aux interventions de pompiers non urgentes en raison de l'avertissement de risque de tempête ou de précipitations abondantes diffusé par l'Institut royal météorologique (IRM), a-t-il communiqué mercredi soir.

Le numéro 1722 vise à décharger les centrales d'urgence 112 afin de ne pas faire attendre les personnes dont la vie serait en danger. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence. Les personnes ayant besoin de l'aide des pompiers, alors qu'aucune vie n'est potentiellement en danger, doivent utiliser le formulaire électronique de leur service d'incendie (s'il en possède un) ou appeler le 1722. Ils devront, en cas d'appel téléphonique, composer leur code postal. Le formulaire électronique permet d'éviter de rester longtemps en ligne avant d'être en communication avec un opérateur. Les demandes effectuées au moyen du formulaire sont traitées par les pompiers de la même manière qu'un appel au 1722 et ne signifient donc pas une aide moins rapide. La liste des guichets électroniques mis en place par les zones de secours en cas de tempête ou d'inondations se trouve sur le site www.112.be, sous la rubrique "Pas urgent?".



Des rafales attendues cette nuit

Ce mercredi soir, il y aura d'abord de la pluie sur toutes les régions. Ensuite, le temps deviendra plus variable, au fil des heures, avec une alternance de périodes sèches et de quelques averses. En fin de nuit, une nouvelle zone de pluie atteindra le pays à partir de l'ouest. Les minima évolueront entre 2 et 6 degrés et le vent continuera à forcir. Des rafales pourront souffler, avec une vitesse variant de 50 à 80 km/h.

Encore de la pluie jeudi

Jeudi matin, une nouvelle zone de pluie traversera l'ensemble du pays d'ouest en est et la météo sera tempétueuse. Des coups de vent pourront atteindre 70 à 100 km/h. L'après-midi, le temps deviendra variable avec une alternance d'éclaircies parfois larges et de passages nuageux porteurs d'averses. Le thermomètre affichera entre 6 et 12 degrés. La fin de la semaine s'annonce très variable et venteuse avec des maxima compris entre 6 et 10 degrés.