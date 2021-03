La Banque nationale donne son feu vert à une application qui analyse les comptes bancaires

(Belga) La Banque nationale a donné son feu vert à une nouvelle application qui analyse automatiquement et anonymement les comptes bancaires. Roov aura de la sorte accès aux données de 25 institutions bancaires reconnues en Belgique.

Les utilisateurs peuvent relier leurs comptes bancaires à l'application, qui analyse automatiquement les comptes et fournit aux utilisateurs un aperçu du budget. Pour ce faire, l'entreprise derrière Roov a reçu une licence de la Banque nationale, qui donne accès aux données de 25 institutions bancaires reconnues. "Ces derniers mois, nous avons démontré que l'application traite les informations sensibles de manière totalement sécurisée et anonyme", souligne son CEO Frédéric Vandenhende. "Et avec cela, elle est aussi du même coup l'une des trois premières applications financières pour les particuliers à recevoir une telle licence en Belgique." L'application promet aux utilisateurs qu'ils peuvent vérifier s'ils sont chez le fournisseur d'énergie le moins cher ou s'ils ont le forfait télécom le meilleur marché. Ils pourraient également recevoir un avertissement s'ils risquent de payer une facture trop tard. Actuellement, Roov compte déjà 47.000 utilisateurs en Belgique mais espère passer à 100.000 courant 2021. Pour ce faire, l'entreprise à l'origine de l'application lève donc plus d'un million d'euros de capitaux supplémentaires. (Belga)